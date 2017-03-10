Осенью красноярским врачам повысят зарплату

Красноярскому здравоохранению и социальной сфере дадут дополнительные средства. Накануне депутаты Законодательного Собрания на комитете по охране здоровья и социальной политике обсудили возможность выделения бюджетных ассигнований в рамках закона о краевой казне на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

Депутатам рассказали, что в этом году 100 млн рублей пойдет на строительство жилых домов для предоставления служебного жилья работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения. Денежные средства на эти цели муниципалитеты получат по итогам конкурсного отбора.

В ходе обсуждения депутат Илья Зайцев поинтересовался повышением зарплаты врачам в этом году. Министр социальной политики края Галина Пашинова пояснила, что повышение планируется выполнить с октября.

«Ожидается поступление около 2 млрд рублей по линии ФОМС. С 1 октября вопрос повышения зарплаты работникам здравоохранения в рамках дорожной карты будет закрыт», — отметила министр.

Далее народные избранники заслушали информацию министра финансов Владимира Бахаря, который рассказал, на что пойдут средства из краевого бюджета по линии здравоохранения. Так, на развитие этой сферы в 2017 году расходы будут увеличены на 2 млрд 963 млн рублей. За счет федерального бюджета 880,8 млн рублей пойдет на обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов. 75,5 млн рублей — на оказание высокотехнологичной помощи, которая не включена в базовую программу ОМС, еще 171,9 млн рублей направят на санавиацию.

Краевой бюджет выделит собственные средства на субсидии юридическими лицам и индивидуальным предпринимателям по возмещению недополученных средств при перевозки пассажиров с социальными транспортными картами — 268,6 млн рублей, а также на капитальный ремонт учреждений здравоохранения — 200 млн рублей.

На социальную поддержку населения расходы в 2017 году увеличатся на 223 млн рублей. Из низ 50 млн — это деньги краевого бюджета, 173 млн — федерального. В частности, 165 млн рублей из федерального бюджета пойдет на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт. Около 8 млн рублей — субсидия на муниципальные образования на создание доступной среды для инвалидов. Дополнительно предусмотрено еще 50 млн рублей на ремонт медучреждений. 1,5 млрд рублей направят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на трехлетний период. Енисейску в 2017 году дадут 50 млн рублей и 82 млн в 2018 году.

По итогам обсуждения вопрос о корректировке краевого бюджета депутаты рекомендовали вынести на сессию для окончательного принятия.