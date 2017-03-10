Дальневосточный гектар в Хабаровском крае оформили свыше 1700 человек
В Хабаровском крае 10 422 человека подали заявки на дальневосточный гектар. Договоры заключили с 1745 получателями.
В Хабаровском крае 10 422 человека подали заявки на дальневосточный гектар. Договоры заключили с 1745 получателями.
Первое место по популярности занимает район имени Лазо — 1818 заявок, второе — Хабаровский район (1031). Также заявители интересуются землями в
Напомним, с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.