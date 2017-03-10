Против объединения медучилищ и колледжей в Иркутской области выступили депутаты ЗС

Как 9 марта 2017 года заявил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, депутаты не увидели аргументов. «Никакого объединения и филиальной сети не будет, пока мы чётко не поймём, что там происходит, — прокомментировал парламентарий. — Конечно, учредителем всех учреждений является министерство здравоохранения Иркутской области, но разрушать учреждения, которые созданы десятилетия назад, мы не позволим. Аргументов для этого нет».

Председатель комитета отметил, что эту ситуацию депутаты ЗС оставят на контроле. Если региональный минздрав предоставит им аргументы о необходимости присоединения, то они готовы обсудить этот вопрос.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко рассказал, что в феврале 2016 года был создан координационный совет, в состав которого вошли руководители высших и средних медицинских организаций. Совет должен решить, как ликвидировать дефицит кадров в больницах и поликлиниках. В течение года члены совета анализировали показатели учебного процесса и материальной базы медицинских образовательных учреждений и пришли к выводу о необходимости кардинальной реорганизации, то есть создании сети филиалов, но без расформирования училищ и колледжей и сокращения их сотрудников.

Одной из причин такого решения стала нехватка штатных преподавателей. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Галина Синькова, в Братском медколледже доля штатных сотрудников — 70%, из них квалификационные категории имеет 37 человек. В Нижнеудинском училище штатные работники составляют 37,7%, и только восемь из них имеют квалификационную категорию; в Тайшетском техникуме штат составляет 67%, 12 человек имеют квалификацию; в Тулунском колледже штат составляет только 40% от общего числа преподавателей. Кроме того, по словам замминистра, во многих учреждениях страдает материальная база, не хватает необходимого оборудования.

Галина Синькова отметила, что создание филиальной сети позволит решить эту проблему. Например, студентов из филиалов смогут возить в Братск или Нижнеудинск, где они будут в течение нескольких дней оттачивать навыки на современном оборудовании и слушать лекции квалифицированных педагогов. С ней поспорили представители Нижнеудинского района и Тулуна. Они заявили, что не все студенты смогут посещать выездные занятия, поскольку среди них есть малообеспеченные люди, а также молодые мамы, которым не с кем оставить детей. Кроме того, они высказали опасение, что создание филиальной сети вообще может в дальнейшем привести к закрытию техникумов.

Депутат ЗС Андрей Микуляк отметил, что важно сделать акцент не просто на присоединении нескольких учебных учреждений к одному, а на увеличении количества выпускников и подъёме уровня образования. «Я двумя руками проголосую за присоединение, если вы мне скажите, что увеличится число студентов, получающих там образование, — отметил депутат. — К сожалению, мы не услышали конкретики по каждому району. Ещё я хочу заострить внимание на том, что сохранение училища — это одна из мер закрепления человека на территории. Ведь если студент уехал учиться в Братск, не факт, что он обратно вернётся в Нижнеудинск. Если вы убедите нас в обратном, мы вас поддержим».