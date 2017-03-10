Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Александр Овечкин впервые станет отцом
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
07:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Против объединения медучилищ и колледжей в Иркутской области выступили депутаты ЗС

Предложение присоединить Тулунский медицинский колледж, Нижнеудинское медицинское училище и Тайшетский медицинский техникум к Братскому медколледжу не поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Источник: Reuters

Как 9 марта 2017 года заявил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, депутаты не увидели аргументов. «Никакого объединения и филиальной сети не будет, пока мы чётко не поймём, что там происходит, — прокомментировал парламентарий. — Конечно, учредителем всех учреждений является министерство здравоохранения Иркутской области, но разрушать учреждения, которые созданы десятилетия назад, мы не позволим. Аргументов для этого нет».

Председатель комитета отметил, что эту ситуацию депутаты ЗС оставят на контроле. Если региональный минздрав предоставит им аргументы о необходимости присоединения, то они готовы обсудить этот вопрос.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко рассказал, что в феврале 2016 года был создан координационный совет, в состав которого вошли руководители высших и средних медицинских организаций. Совет должен решить, как ликвидировать дефицит кадров в больницах и поликлиниках. В течение года члены совета анализировали показатели учебного процесса и материальной базы медицинских образовательных учреждений и пришли к выводу о необходимости кардинальной реорганизации, то есть создании сети филиалов, но без расформирования училищ и колледжей и сокращения их сотрудников.

Одной из причин такого решения стала нехватка штатных преподавателей. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Галина Синькова, в Братском медколледже доля штатных сотрудников — 70%, из них квалификационные категории имеет 37 человек. В Нижнеудинском училище штатные работники составляют 37,7%, и только восемь из них имеют квалификационную категорию; в Тайшетском техникуме штат составляет 67%, 12 человек имеют квалификацию; в Тулунском колледже штат составляет только 40% от общего числа преподавателей. Кроме того, по словам замминистра, во многих учреждениях страдает материальная база, не хватает необходимого оборудования.

Галина Синькова отметила, что создание филиальной сети позволит решить эту проблему. Например, студентов из филиалов смогут возить в Братск или Нижнеудинск, где они будут в течение нескольких дней оттачивать навыки на современном оборудовании и слушать лекции квалифицированных педагогов. С ней поспорили представители Нижнеудинского района и Тулуна. Они заявили, что не все студенты смогут посещать выездные занятия, поскольку среди них есть малообеспеченные люди, а также молодые мамы, которым не с кем оставить детей. Кроме того, они высказали опасение, что создание филиальной сети вообще может в дальнейшем привести к закрытию техникумов.

Депутат ЗС Андрей Микуляк отметил, что важно сделать акцент не просто на присоединении нескольких учебных учреждений к одному, а на увеличении количества выпускников и подъёме уровня образования. «Я двумя руками проголосую за присоединение, если вы мне скажите, что увеличится число студентов, получающих там образование, — отметил депутат. — К сожалению, мы не услышали конкретики по каждому району. Ещё я хочу заострить внимание на том, что сохранение училища — это одна из мер закрепления человека на территории. Ведь если студент уехал учиться в Братск, не факт, что он обратно вернётся в Нижнеудинск. Если вы убедите нас в обратном, мы вас поддержим».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Суд в Южной Корее утвердил импичмент президента страны
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь