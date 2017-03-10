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08:37 (мск), источник: VN.ru

Пенсии задержат на три дня новосибирцам

Поскольку 11 марта в этом году выпадает на выходной день — субботу — пенсии на карточки в Новосибирской области будут перечислены в первый рабочий день после выходных.

Установленный день перечисления пенсий — 11 марта — в этом месяце выпадает на выходной день, субботу. В связи с этим на карточки пенсии переведут в первый рабочий день после 11 числа, то есть, 13 марта, информирует пресс-служба ПФР по Новосибирской области.

Напомним, новые определенные сроки перечисления средств на банковские карты пенсионерам Новосибирской области были установлены в июле 2016 года. Отныне пенсия на карточки приходит с 11 по 14 число каждого месяца.

Тем, кто выбрал новый способ доставки пенсии, или переехал из другого региона, деньги перечислят с 21 по 24 число месяца или 11−14 числа.

— Переезжая в наш регион, человек пишет заявление в ПФР, и когда к нам с его прошлого места проживания приходит пенсионное дело, мы начисляем пенсию. Если это происходит во второй декаде, то пенсия может быть начислена на 21-ое число. Если он попадает на первую декаду, ему начислят 11-го числа. В любом случае, в один из потоков он попадет, и будет потом получать деньги в этот день, — пояснила руководитель пресс-службы ОПФР Татьяна Понедельникова.

Зачисление средств на счет пенсионера происходит не позднее следующего дня после того, как ПФР перечислит деньги на счет в кредитной организации.

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