В Краснодар прибыл экстремальный путешественник Игорь Щугрий

В разгар зимы он решил проехать по стране — Дальнему Востоку, Забайкалью, Бурятии, Сибири, Уралу, побывать в Казани, Москве, Ростове, Краснодарском крае и не только. В свой путь Игорь отправился абсолютно без денег.

Позади уже 12 тысяч километров и более 20 городов. Впереди путешественника ждут Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь.

В каждом из городов путешественник знакомится с достопримечательностями, и в этом ему помогают местные жители.