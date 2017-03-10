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07:20 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Пассажиров подземки попросят придерживать входные двери в вестибюли

10 марта в Московском метрополитене начнут транслировать новое звуковое объявление. Пассажиров попросят придерживать входные двери в вестибюлях.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Такого пункта нет в правилах пользования метрополитеном — горожанам просто хотят напомнить о том, как важно соблюдать взаимную вежливость. Пассажиры, идущие позади, будут благодарны тем, кто придержит для них дверь. Подобная практика применяется в Петербургском метрополитене — там наклейки с просьбой придерживать двери размещены при входе на станции.

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«Придерживать двери необходимо не только для удобства пассажиров, следующих позади, но и во избежание поломки дверных механизмов», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

Звуковую информацию будут ежедневно транслировать на всех станциях: «Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы друг с другом! Придерживайте входные двери в вестибюлях станций, совершая поездку в метро».

В начале года в метро начали звучать объявления с просьбой снимать рюкзаки во время поездок. Несмотря на то, что это тоже не противоречит правилам пользования подземкой, сумки за спиной могут доставить неудобства другим пассажирам.

Помимо звуковых объявлений, в пассажирских зонах Кольцевой, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий можно увидеть плакаты, на которых тоже размещена просьба снимать рюкзаки при входе в вагон.

«Уже сейчас можно сказать, что аудиосообщения и плакаты оказались эффективны: пассажиры присылают обращения с благодарностью и словами в поддержку проекта. Многие отмечают, что всё больше и больше людей снимают ручную кладь с плеч, чтобы не мешать другим пассажирам», — подчеркнули в пресс-службе.

В метрополитене рассчитывают, что после появления новых звуковых объявлений пассажиры станут чаще придерживать двери при входе в подземку.

Комментарии
2
Рыбачка Соня
На заметку: воспитанные и культурные люди не обобщают и не судят по отдельным личностям обо всём народе.
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Константин Дроздов
двери и так 80% придерживает,а вот рюкзаки ни кто не снимает это факт.один чудик пытался даже сесть не снимая его ,но у него не чего не вышло.вот тогда он его и снял.в россии нет культуры и не будет ни когда. хоть объявляйте ,хоть заставляйте снимать при входе или вообще запретите как любят делать в последнее время в россии !вот дай что нибудь людям запретить и все.не могут жить без этого.да и воспитания как такового тоже нема .
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