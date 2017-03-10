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12:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Орловский переулок закроют для водителей до 13 апреля

Ограничение движения вводится в связи с реконструкцией инженерных сетей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Движение по нескольким улицам в центре города ограничат из-за реконструкции инженерных сетей.

С 11 марта по 13 апреля для водителей закроют Орловский переулок. Нельзя будет проехать от дома 61/2, строение 2 по улице Щепкина до пересечения с Самарской улицей.

С 26 по 29 мая ограничат движение по одной полосе на улице Щепкина в районе дома 60/2, строение 1. А с 1 по 9 июля ограничат проезд на участке этой улицы от дома 58, строение 3 до дома 60/2, строение 1.

Кроме того, ограничения введены на одной полосе Ордынского тупика от дома 6 до дома 4, корпуса 2 в Большом Толмачёвском переулке и закрыта одна полоса на участке 1-го Кадашёвского переулка от дома 7/9, строения 1 до дома 14/13, строения 3.

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