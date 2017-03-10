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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Новосибирска пожаловались на неочищенные тротуары на площади Маркса

Жилые кварталы Новосибирска превращаются в каток. Под снежным месивом — гололед. Путь до автобусной остановки — испытание.

Источник: Вести - Новосибирск

Площадь Маркса. Центр Левобережья. Десятки автобусных маршрутов — сотни пассажиров. Каждый день.

Александр Лысак, Корреспондент: «Несколько метров природного катка — официальная пешеходная дорожка. Вот знак, который это подтверждает. Горожане грустно шутят, неплохо бы пририсовать сюда коньки. Для полного соответствия».

На каблуках, в валенках, в сапогах, опасно в любой обуви. От падения никто не застрахован. Синяки и шишки в лучшем случае, а то переломы и на прием к врачу.

«Так невозможно здесь идти. Это опасно же. Сейчас в пожилом возрасте только руки, ноги ломают.

«Для пешеходов-то тоже нужно, чтобы было чисто. У меня гипс, я упала и ударилась. Сломала руку».

«Где смотрит начальство? Пешком бы прошлось и посочувствовало нам.

Через дорогу трамвайная остановка. Лед, колдобины — все то же самое. Зона ответственности ДЭУ-3. Говорят, порядок наводили неделю назад, подмели и песком посыпали. Ночью все вывезут.

Иван Климов, Директор МКУ «Дорожно-Эксплуатационное учреждение № 3»: «В ночь закончим там все работы. До асфальтового покрытия очистим этот тротуар и подход к остановке. Тяжелая техника будет работать. Грейдеры и погрузчик фронтальный. То есть, сразу с вывозом снега и льда».

По словам коммунальщиков, ледяная корка появилась из-за перепада температур, потому и не справились. Смогут ли в этот раз? Ночью столбик термометра опустится до -17 градусов. Завтра проверим. .

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