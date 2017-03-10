Жители Новосибирска пожаловались на неочищенные тротуары на площади Маркса
Жилые кварталы Новосибирска превращаются в каток. Под снежным месивом — гололед. Путь до автобусной остановки — испытание.
Жилые кварталы Новосибирска превращаются в каток. Под снежным месивом — гололед. Путь до автобусной остановки — испытание.
Площадь Маркса. Центр Левобережья. Десятки автобусных маршрутов — сотни пассажиров. Каждый день.
Александр Лысак, Корреспондент: «Несколько метров природного катка — официальная пешеходная дорожка. Вот знак, который это подтверждает. Горожане грустно шутят, неплохо бы пририсовать сюда коньки. Для полного соответствия».
На каблуках, в валенках, в сапогах, опасно в любой обуви. От падения никто не застрахован. Синяки и шишки в лучшем случае, а то переломы и на прием к врачу.
«Так невозможно здесь идти. Это опасно же. Сейчас в пожилом возрасте только руки, ноги ломают.
«Для
«Где смотрит начальство? Пешком бы прошлось и посочувствовало нам.
Через дорогу трамвайная остановка. Лед, колдобины — все то же самое. Зона ответственности ДЭУ-3. Говорят, порядок наводили неделю назад, подмели и песком посыпали. Ночью все вывезут.
Иван Климов, Директор МКУ «Дорожно-Эксплуатационное учреждение № 3»: «В ночь закончим там все работы. До асфальтового покрытия очистим этот тротуар и подход к остановке. Тяжелая техника будет работать. Грейдеры и погрузчик фронтальный. То есть, сразу с вывозом снега и льда».
По словам коммунальщиков, ледяная корка появилась