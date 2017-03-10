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08:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирские крыши очистили от снега

План по сбросу снега с кровель выполнен.

Источник: РИА "Новости"

До 10 марта все новосибирские крыши должны быть чистыми — такова была задача, поставленная мэром города перед коммунальными службами.

Вчера, 9 марта, Александр Ерохин, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска, доложил, что задача выполнена на 99% и «остались единицы». Вероятно, с «единицами» за день успели управиться.

В Новосибирске 8111 домов, из них подлежат очистке 4211. Как рассказал Александр Афанасьевич, задача непростая — снег, как известно, периодически падает, и заходить на одну и ту же крышу приходится по несколько раз. Особенно сложно очищать те объекты, которые более других нуждаются в этом, а именно, ветхие дома. Таковых 612, людям залазить на их крыши нельзя — чревато обвалом, поэтому с ними управляются посредством специального оборудования.

Кстати, избавляться от снега и наледи на своих балконах и подоконниках должны сами жители. Лучше делать это своевременно, не дожидаясь, когда ледово-снеговые массы сорвутся кому-то на голову или на автомобиль. Если жильцы не озаботятся очисткой своих окон и лоджий, за них это может сделать управляющая компания — и выставить соответствующий счет.

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