Новосибирские крыши очистили от снега

До 10 марта все новосибирские крыши должны быть чистыми — такова была задача, поставленная мэром города перед коммунальными службами.

Вчера, 9 марта, Александр Ерохин, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска, доложил, что задача выполнена на 99% и «остались единицы». Вероятно, с «единицами» за день успели управиться.

В Новосибирске 8111 домов, из них подлежат очистке 4211. Как рассказал Александр Афанасьевич, задача непростая — снег, как известно, периодически падает, и заходить на одну и ту же крышу приходится по несколько раз. Особенно сложно очищать те объекты, которые более других нуждаются в этом, а именно, ветхие дома. Таковых 612, людям залазить на их крыши нельзя — чревато обвалом, поэтому с ними управляются посредством специального оборудования.