Книга с пустыми страницами стала бестселлером на Amazon

Автор книги Майкл Дж. Ноулз (Michael J. Knowles) является выпускником Йельского университета и сотрудником консервативного сайта Daily Wire. Его книга Reasons To Vote For Democrats, опубликованная за свой счет, помимо содержания и библиографического списка содержит 266 пустых страниц, что не помешало ей стать бестселлером сетевых продаж, отмечает телеканал CNN.

​Аннотация на сайте Amazon характеризует книгу как «наиболее тщательную и стройно выстроенную апологию Демократической партии из когда-либо появлявшихся».

Аннотация на обложке самой книги состоит из одного слова: «Исчерпывающе».

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах 8 ноября, существенно опередив кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов выборщиков. При этом он уступил ей по общему числу голосов избирателей почти на 3 миллиона.