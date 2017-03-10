На вопросы хабаровчан о газоснабжении ответят специалисты
Горячую линию по вопросам газоснабжения организуют в Хабаровске. Специалисты «Газпрома» проведут телефонные консультации 15 марта. Звонки будут приниматься в течение часа, начиная с 15:00.
Горячую линию по вопросам газоснабжения организуют в Хабаровске. Специалисты «Газпрома» проведут телефонные консультации 15 марта. Звонки будут приниматься в течение часа, начиная с 15:00.
Помощь горожанам окажет заместитель гендиректора Людмила Хаймурзина, которая курирует вопросы, связанные с поставками газа, начислениями и расчетами за услуги. Также хабаровчане смогут обратиться к исполняющему обязанности заместителя главного инженера Игорю Емельянову. В его ведении — эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Телефон прямой линии: 417−417, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на