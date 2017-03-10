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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

На вопросы хабаровчан о газоснабжении ответят специалисты

Горячую линию по вопросам газоснабжения организуют в Хабаровске. Специалисты «Газпрома» проведут телефонные консультации 15 марта. Звонки будут приниматься в течение часа, начиная с 15:00.

Помощь горожанам окажет заместитель гендиректора Людмила Хаймурзина, которая курирует вопросы, связанные с поставками газа, начислениями и расчетами за услуги. Также хабаровчане смогут обратиться к исполняющему обязанности заместителя главного инженера Игорю Емельянову. В его ведении — эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Телефон прямой линии: 417−417, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

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На вопросы хабаровчан о газоснабжении ответят специалисты
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