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08:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд назначил экспертизу по делу о предоставлении земли ДНТ «Мечта» под Иркутском

Судебное производство приостановлено.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский районный суд назначил судебную землеустроительную экспертизу по делу о предоставлении участков дачному некоммерческому товариществу «Мечта». Судебное производство по искам западно-байкальского межрайонного прокурора к администрации Иркутского района приостановлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, спор за землю ДНТ «Мечта» мог затянуться по причине изъятия документов из различных ведомств в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова. По словам представителя ДНТ в суде Ивана Попкова, целью данного процесса является подтверждение незаконности действий определенного круга лиц.

В прошлом году владельцы участков в ряде ТСН стали заложниками непростой ситуации, связанной с земельными участками. Как оказалась, земли, принадлежащие гражданам, числятся за государством, а именно за лесным фондом. Администрация Иркутского района не согласовала документы с Рослесхозом. Теперь же от правовой неразберихи страдают обычные люди, которым приходят иски о незаконном освоении земель.

Отметим, владельцы участков в товариществе собственников недвижимости получили определение суда о запрете строительных работ. Земельные участки были включены в границы поселка Молодежного решением Думы в 2012 году без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом).

Правительство региона направило письма в Росимущество и Рослесхоз с просьбой ввести мораторий на исполнение судебных решений по изъятию земельных участков и сносу строений, а также на предъявление новых исков к гражданам. В Приангарье обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг жителей ДНТ «Мечта».

Кроме того, депутаты Законодательного собрания Приангарья направили обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в связи с исками к дачникам из Иркутского района, владеющим спорными земельными участками. Парламентарии просили премьер-министра России рассмотреть возможность введения моратория на решения по изъятию участков, которые оказались на землях лесного фонда.

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