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08:20 (мск), источник: Om1.ru

В мэрию Омска уже поступило 200 жалоб на едкий запах газа

Поиск источника выбросов ведут синоптики, управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 10 марта по всему Омску распространился едкий запах газа. Его можно было почувствовать на Левобережье и в Нефтяниках. На самом же деле ядовитые выбросы, похоже, начались с 8 марта. Но тогда источником запаха назвали газораспределительную станцию «Межрегионгаза».

Между тем в мэрии также отреагировали на панику, начавшуюся в городе. Уже с утра в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности Омска начали поступать массовые звонки от жителей города с жалобами на неприятный запах в воздухе.

Поступило 200 звонков омичей.

Федор Бледнов, начальник единой дежурно-диспетчерской службы Омска:

 — Уже поступило более 200 звонков от омичей. Поступающая информация о несвойственном атмосферному воздуху запахе была незамедлительно передана нами в контрольные и надзорные органы.

Сейчас выявлением причин и источника неприятного запаха занимаются сразу несколько ведомств: ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управление Роспотребнадзора по Омской области, а также Управление Росприроднадзора по Омской области.

Сотрудники ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» произвели отбор воздуха для проведения анализа, результаты будут известны вечером.

Напомним, что пока жалоб на плохое самочувствие из-за едкого запаха в скорую помощь от омичей не поступало.

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