В Башкирии не планируют ограничивать движение на федеральных трассах из-за ремонта мостов

В данный момент работы по запланированному графику идут на нескольких объектах. На оренбургской трассе это: мосты через реки Терекля и Метекевли в Мелеузовском районе, мост через Ашкадар в Стерлитамаке. На трассе М5 «Урал»: мост через реку Нугуш в Туймазинском районе, а также объекты в Буздякском, Благоварском, Чишминском районах. Ремонт на них ведется поэтапно, без перекрытия движения, пояснили в Управлении федеральных дорог.