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09:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии не планируют ограничивать движение на федеральных трассах из-за ремонта мостов

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Управление дороги «Приуралье» не планирует ограничивать движение на подведомственных федеральных трассах из-за ремонта мостов, сообщили в ведомстве.

В данный момент работы по запланированному графику идут на нескольких объектах. На оренбургской трассе это: мосты через реки Терекля и Метекевли в Мелеузовском районе, мост через Ашкадар в Стерлитамаке. На трассе М5 «Урал»: мост через реку Нугуш в Туймазинском районе, а также объекты в Буздякском, Благоварском, Чишминском районах. Ремонт на них ведется поэтапно, без перекрытия движения, пояснили в Управлении федеральных дорог.

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