Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 11 марта

11 марта в Октябрьском районе очистка дворов пройдет по следующим адресам: ул. Российская, 171, 171а, 171б, 171 В, 50 лет СССР, 38, 40; ул. М. Жукова, 11а, 11б, 11 г, 11д; ул. М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27; ул. Ю. Гагарина, 72, 72/2; ул. Набережная, 1/1, ½, 1/3.

В Кировском районе уборка снега состоится завтра на ул. Октябрьской революции, 16, 18; ул. Рабкоров, 8.

В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 15/1, 42; ул. С. Халтурина, 59; ул. Р. Зорге, 34/3.

В Калининском районе уборка снега запланирована на ул. Первомайская, 96; ул. Интернациональная, 91/1, 185, 185/1; ул. Кольцевая, 198; ул. Вологодская, 21, 23; ул. Касимовская, 14/1; ул. Т. Янаби, 65\1, 65\3; ул. Мушникова, 2/1; ул. 40 лет Октября, 2, 4.

В остальных районах города — Демском, Ленинском и Орджоникидзевском — работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы, работы по расчистке от снега дворов многоквартирных домов входят в перечень работ по содержанию МКД, и являются обязанностью управляющих компаний и ТСЖ.

Независимо от формы управления, жильцы вправе требовать выполнения этих работ от лиц или компании, занимающихся обслуживанием общедомового имущества.

В случае, если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, следует обращаться в центральную диспетчерскую службу Управления жилищного хозяйства Уфы по телефону: (347)235−48−00.