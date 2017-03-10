Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 11 марта
УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки дворов от снега с применением спецтехники.
УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки дворов от снега с применением спецтехники.
11 марта в Октябрьском районе очистка дворов пройдет по следующим адресам: ул. Российская, 171, 171а, 171б, 171 В, 50 лет СССР, 38, 40; ул. М. Жукова, 11а, 11б, 11 г, 11д; ул. М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27; ул. Ю. Гагарина, 72, 72/2; ул. Набережная, 1/1, ½, 1/3.
В Кировском районе уборка снега состоится завтра на ул. Октябрьской революции, 16, 18; ул. Рабкоров, 8.
В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 15/1, 42; ул. С. Халтурина, 59; ул. Р. Зорге, 34/3.
В Калининском районе уборка снега запланирована на ул. Первомайская, 96; ул. Интернациональная, 91/1, 185, 185/1; ул. Кольцевая, 198; ул. Вологодская, 21, 23; ул. Касимовская, 14/1; ул. Т. Янаби, 65\1, 65\3; ул. Мушникова, 2/1; ул. 40 лет Октября, 2, 4.
В остальных районах города — Демском, Ленинском и Орджоникидзевском — работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.
Как подчеркнули в
Независимо от формы управления, жильцы вправе требовать выполнения этих работ от лиц или компании, занимающихся обслуживанием общедомового имущества.
В случае, если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, следует обращаться в центральную диспетчерскую службу Управления жилищного хозяйства Уфы по телефону: (347)235−48−00.