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08:47 (мск), источник: VN.ru

Спецтехника расчищает от снега областные дороги перед паводком

Больше семисот единиц техники в круглосуточном режиме убирают снег с дорог в Новосибирской области. Главная задача коммунальщиков — очистить ливневки и водопропускные трубы, чтобы с приходом тепла избежать подтопления. Осадков этой зимой выпало много, поэтому в зону паводка в регионе рискуют попасть свыше 6 тысяч дачных участков.

Источник: VN.ru

Участок Ленинск-Кузнецкой трассы, поворот к селу Жеребцово. С самого утра здесь работает бригада дорожных служб. Два грейдера снимают наледь, которая образовалась на дороге. Толщина — десятки сантиметров. Трактор с огромным клинком расчищает дорогу для бульдозера. Там, под тоннами снега, проходит водопропускная труба. Без нее дорога с приходом тепла может скрыться под водой.

Задача грейдера — расширить дорогу до нескольких метров и сделать угол, чтобы вода при наступлении тепла не оставалась на проезжей части, а спускалась вниз, в канаву. За два часа такая машина пройдет до десяти километров и выбросит около двух тысяч кубометров снега на расстояние примерно пятнадцати метров.

Коммунальщики признаются: снега зимой выпало много, иногда спецтехники не хватает. В некоторых районах области количество осадков превысило норму в два с половиной раза. Общая протяженность дорог в регионе — больше 12,5 тысяч километров. Каждый день на участках работают свыше 700 единиц техники.

— Принимаемые меры являются традиционными. Их цель — минимизация разрушения дорожного полотна и искусственных сооружений в период весеннего паводка. В настоящее время очищено двадцать процентов от общего объема, — сообщил заместитель начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта НСО Виктор Хитлов.

В сутки коммунальщики вывозят около 40 тысяч кубометров снега с дорог и населенных пунктов, но большой фактор оказывает погода. Если в область снова придут сильные осадки, дорожным службам будет трудно уложиться в срок. В этом случае коммунальщики заключают договоры с частными компаниями, чтобы арендовать дополнительную технику.

— Все участки, которые подвержены паводковым разрушениям, мы знаем. И многолетние наблюдения, и мониторинг ведутся не первый десяток лет. Соответственно, в первую очередь работы производятся на всех этих участках. И как следствие, мы с вероятностью 99% сможет предупредить паводковые разрушения, — сообщил заместитель начальника отдела ремонта и содержания Территориального управления автомобильных дорог НСО Антон Блескунов.

По плану к 25 марта оставшиеся участки должны быть полностью очищены. И если погода не преподнесет сюрпризов, весной вода дороги не затопит.

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