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08:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Росприроднадзор будет следить за качеством воздуха в Челябинской области

Управление Росприроднадзора ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению.

Источник: Reuters

Правительство Челябинской области и Росприроднадзор договорились о синхронизации деятельности по улучшению качества атмосферного воздуха, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Губернатор Борис Дубровский обсудил с начальником управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталием Курятниковым меры по улучшению качества воздуха в городах Южного Урала. В настоящий момент Росприроднадзор ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению.

По словам Виталия Курятникова, специалисты управления будут участвовать в подготовке учебных планов и читать лекции студентам.

«Прикладные дисциплины и направления будут преподавать специалисты-практики на конкретных примерах. Эта работа ведётся, чтобы, получив диплом о высшем образовании, специалист сразу мог приступить к работе», — говорит начальник управления.

Губернатор отметил, что с каждым промышленным предприятием нужно вести точечную работу по снижению выбросов.

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