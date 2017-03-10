Росприроднадзор будет следить за качеством воздуха в Челябинской области
Управление Росприроднадзора ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению.
Управление Росприроднадзора ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению.
Правительство Челябинской области и Росприроднадзор договорились о синхронизации деятельности по улучшению качества атмосферного воздуха, сообщают в
Губернатор Борис Дубровский обсудил с начальником управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталием Курятниковым меры по улучшению качества воздуха в городах Южного Урала. В настоящий момент Росприроднадзор ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению.
По словам Виталия Курятникова, специалисты управления будут участвовать в подготовке учебных планов и читать лекции студентам.
«Прикладные дисциплины и направления будут преподавать
Губернатор отметил, что с каждым промышленным предприятием нужно вести точечную работу по снижению выбросов.