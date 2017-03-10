Омский минздрав: по поводу запаха газа в скорую помощь обратилась только одна омичка

В мэрии ждут ответа от Центра по мониторингу окружающей среды, а региональное Минприроды организовало срочный рейд.

Также мы обратились в министерство здравоохранения Омской области, чтобы выяснить, нет ли поступивших в отделения горожан, пострадавших от отравления неизвестными веществами в воздухе. Как нам пояснили в пресс-службе ведомства, таких пациентов пока не было.

«Мы разговаривали с токсикологами, со станцией скорой помощи. К последним было только одно обращение. Но оно было не на состояние здоровья, а просто женщину ночью испугал запах газа, и она вызвала все оперативные службы. В токсикоцентр звонков и обращений пока тоже не было именно по ухудшению самочувствия», — рассказала пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова.

Наша собеседница передала и комментарий врачей, которые отмечают — для острого отравления от предполагаемых веществ в воздухе требуется время, а для накопительного эффекта также нужен далеко не один день.

Со вчерашнего дня омичи не знают, откуда в городе появился такой сильный запах газа. На него жалуются жители со всего города. Один и тот же вопрос задается в социальных сетях. С жалобами омичи оборвали и все официальные телефоны.