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13:08 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области обещают прохладную погоду с осадками

В предстоящие выходные синоптики обещают в Калининградской области прохладную погоду с осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Калининград.Ru

В дневные часы температура воздуха составит +5ºС, а ночью термометр покажет около 0ºС. При этом в регионе ожидается снег с дождём. Вероятность осадков колеблется от 70 до 90%.

Кроме этого, согласно прогнозам, в области будет дуть ветер различных направлений скоростью 3−5 метров в секунду.

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