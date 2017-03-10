В выходные в Калининградской области обещают прохладную погоду с осадками

В дневные часы температура воздуха составит +5ºС, а ночью термометр покажет около 0ºС. При этом в регионе ожидается снег с дождём. Вероятность осадков колеблется от 70 до 90%.

Кроме этого, согласно прогнозам, в области будет дуть ветер различных направлений скоростью 3−5 метров в секунду.