Угадайте историческое событие по фотографии

Все любят разглядывать старинные фотографии. Кто-то — из-за желания окунуться в прошлое, а кто-то — просто освежить в памяти события былых лет. Благодаря хранителям архивов, которые 10 марта отмечают профессиональный праздник, у нас есть шанс узнать, что происходило за многие столетия до нашего рождения. Дата приурочена к подписанию Петром I первого в России государственного акта — «Генерального регламента или Устава». Он определял основы организации госуправления и вводил во всех органах власти должность актуариуса.

В День архивов мы предлагаем вам проверить свои знания истории и угадать по фотографиям события былых лет.