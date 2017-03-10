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08:22 (мск), источник: ТАСС

В Минтрансе обсуждают введение послеполетной проверки пилотов на алкоголь

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов сообщил ТАСС, что в ведомстве обсуждается возможность введения послеполетной проверки пилотов и бортпроводников, а также машинистов поездов и водителей автобусов на содержание в крови алкоголя и наркотиков.

Источник: Reuters

По его словам, «дебатируется вопрос о проверке командира воздушного судна или водителя транспортного средства после полета или после поездки (на содержание в крови алкоголя или наркотиков), потому что до поездки или до полета эти проверки сейчас проводятся». «Этот вопрос пока только обсуждается, пока конкретной нормы нет», — добавил Аристов.

«У нас действует принцип обязательной ответственности всех видов транспорта. Одинаково недопустимо — и нетрезвый пилот, и нетрезвый водитель пассажирского локомотива или водитель автобуса», — подчеркнул он.

«Законопроекта такого пока нет, а концептуально мы это вопрос обсуждаем», — подчеркнул замминистра, добавив, что эта тема появилась в Минтрансе «с подачи общественного мнения». «Это мысль, которая не от нас идет, а от общества, мы ее слышим», — заключил он.

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