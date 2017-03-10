Подготовку к параду Победы начали в Хабаровске

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Активная подготовка к военным парадам, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в Восточном военном округе. В них примут участие более 9 тысяч человек. Военные парады с привлечением военной техники пройдут в семи городах Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня с военнослужащими организованы дополнительные занятия по одиночной строевой подготовке. Также на аэродроме “Калинка” началась подготовка механиков-водителей и водителей механизированной колонны. К тренировкам в составе парадных расчетов военнослужащие приступят с 3 апреля», — сообщили в пресс-службе ВВО.

Всего в военных парадах в городах Дальнего Востока примут участие 21 батальон, 76 рот — в общей сложности около семи тысяч военнослужащих и около 2,3 тысяч представителей других силовых ведомств.

В составе механизированных колонн будет представлено более 290 единиц вооружения.