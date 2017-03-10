Реверсивные турникеты появились на двух станциях Московского центрального кольца

На станциях «Лихоборы» и «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) 10 марта заработали первые реверсивные турникеты. Пока они работают экспериментальном режиме. Теперь в утренние часы пик (с 07:30 до 10:30) большинство турникетов в линейке работают на вход, а в вечерние (с 17:30 до 20:30) — на выход. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы mos.ru.

Сотрудники на станциях переключают турникеты на вход или выход в ручном режиме. Мы оценим, как работает система. Если она окажется успешной, турникеты будут работать по такому принципу и на других станциях МЦК.

Также он отметил, что благодаря реверсивному переключению турникетов среднее время прохода одного пассажира занимает около двух секунд вместо обычных четырех. Это повышает комфорт пассажиров и позволит увеличить пропускную способность станций на 40 процентов.

Ранее в начале февраля сообщалось, что интервалы движения поездов МЦК в час пик сократятся с шести до четырех минут за счет запуска 13 новых составов. Кроме того, в 2017—2018 годах будет увеличена составность поездов.

МЦК было запущено 10 сентября 2016 года, в День города. По данным департамента транспорта, МЦК по будням пользуются около 130 тысяч пассажиров ежедневно.