Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Дома в Крыму за год подешевели
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Фестиваль весны в Индии
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
11:45 (мск), источник: РИА Новости

В выходные москвичей ждет по-апрельски теплая погода

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В выходные в Москве и области ожидается сухая и теплая погода, а температура будет соответствовать скорее апрельским значениям, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

Источник: РИА Новости

«Сегодня сохранится солнечная и сухая погода, ожидается +8… +10 градусов. В субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится. В Москве, скорее всего, обойдется без осадков, а по области местами могут пройти слабые дожди», — рассказал специалист центра.

Температура в Москве ночью от 0 до +2 градусов, днем 5−7 градусов выше нуля — это показатели, опережающие календарь на целый месяц.

«В воскресенье показания барометров начнут расти, вероятность осадков минимальная, облака поредеют. Переменная облачность без осадков, ночью около нуля градусов, днем +5… +7 градусов», — отметили в погодном центре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+12°
переменная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
35 %
низкая
6 м/с
умеренный ветер
Жену Караченцова лишили прав за вождение в пьяном виде
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Мутко не прошел проверку перед выборами в совет ФИФА
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» будет летать в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь