В выходные москвичей ждет по-апрельски теплая погода

«Сегодня сохранится солнечная и сухая погода, ожидается +8… +10 градусов. В субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится. В Москве, скорее всего, обойдется без осадков, а по области местами могут пройти слабые дожди», — рассказал специалист центра.

Температура в Москве ночью от 0 до +2 градусов, днем 5−7 градусов выше нуля — это показатели, опережающие календарь на целый месяц.

«В воскресенье показания барометров начнут расти, вероятность осадков минимальная, облака поредеют. Переменная облачность без осадков, ночью около нуля градусов, днем +5… +7 градусов», — отметили в погодном центре.