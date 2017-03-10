Благотворительный хоккейный матч состоится в Хабаровске
В Хабаровске состоится благотворительный хоккейный матч. Он будет посвящен памяти выдающегося игрока «Амура» Олега Вевчеренко.
В Хабаровске состоится благотворительный хоккейный матч. Он будет посвящен памяти выдающегося игрока «Амура» Олега Вевчеренко.
В «Платинум Арене» сыграют «Звезды Хабаровска» и «Тигры Амура». В составе команды ветеранов выступят представители тренерских штабов «Амура» и «Амурских тигров», хоккеисты, которые знали Олега Вевчеренко.
Игра начнется в 13:30. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на