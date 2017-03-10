Фонтаны на площади Ленина в Хабаровске «снимают зимнюю» иллюминацию

Металлические новогодние конструкции разбирают на три части, грузят на грузовики и увозит на склад до следующего зимнего сезона. Также рабочие очищают площадь от снега. И теперь она уставлена не ледовыми и снежными фигурами, а большими кучами грязного снега. Но это ненадолго, сообщает корр. ИА AmurMedia.