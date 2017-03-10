Фонтаны на площади Ленина в Хабаровске «снимают зимнюю» иллюминацию
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Сотрудники Горсвета приступили к демонтажу зимней иллюминации фонтанов на площади имени. Ленина в Хабаровске.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Сотрудники Горсвета приступили к демонтажу зимней иллюминации фонтанов на площади имени. Ленина в Хабаровске.
Металлические новогодние конструкции разбирают на три части, грузят на грузовики и увозит на склад до следующего зимнего сезона. Также рабочие очищают площадь от снега. И теперь она уставлена не ледовыми и снежными фигурами, а большими кучами грязного снега. Но это ненадолго, сообщает корр. ИА AmurMedia.