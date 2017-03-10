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09:47 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе учредили памятный знак «За верность присяге и России»

Памятный знак «За верность присяге и России» — это общественная медаль. Учреждена она по инициативе командовавшего Черноморским флотом в 1991—1992 годах адмирала Игоря Касатонова.

Вручаться будет черноморцам, севастопольцам, крымчанам и патриотам-соотечественникам, внёсшим вклад в сохранение Черноморского флота для России.

Авторами эскиза памятного знака стали офицеры запаса Сергей Горбачев, Андрей Запольский и Александр Осадчий. Памятный знак «За верность присяге и России» изготовлен из желтого металла.

В центре его аверса — медальон с цветным изображением Военно-морских флагов — Советского и Андреевского (эмаль) и аббревиатурой «ЧФ».

По кругу — надпись: «За верность присяге и России».

На реверсе надпись: «Флоту — быть! 25 лет событиям на Черноморском флоте и в Севастополе. 1991−1992».

Ушком знак крепится к колодке с лентой синего, белого, оранжевого и чёрного цветов — традиционных цветов ВМФ и Российской гвардии. Знак вручается с удостоверением утверждённого образца. В настоящее время вырабатывается порядок вручения памятного знака — общественной медали. Вручение будет проводиться в ходе юбилейных мероприятий, намеченных на начало апреля 2017 года.

По материалам Павла Трофимука.

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