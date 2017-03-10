В Севастополе учредили памятный знак «За верность присяге и России»
Памятный знак «За верность присяге и России» — это общественная медаль. Учреждена она по инициативе командовавшего Черноморским флотом в 1991—1992 годах адмирала Игоря Касатонова.
Памятный знак «За верность присяге и России» — это общественная медаль. Учреждена она по инициативе командовавшего Черноморским флотом в 1991—1992 годах адмирала Игоря Касатонова.
Вручаться будет черноморцам, севастопольцам, крымчанам и
Авторами эскиза памятного знака стали офицеры запаса Сергей Горбачев, Андрей Запольский и Александр Осадчий. Памятный знак «За верность присяге и России» изготовлен из желтого металла.
В центре его аверса — медальон с цветным изображением
По кругу — надпись: «За верность присяге и России».
На реверсе надпись: «Флоту — быть! 25 лет событиям на Черноморском флоте и в Севастополе. 1991−1992».
Ушком знак крепится к колодке с лентой синего, белого, оранжевого и чёрного цветов — традиционных цветов ВМФ и Российской гвардии. Знак вручается с удостоверением утверждённого образца. В настоящее время вырабатывается порядок вручения памятного знака — общественной медали. Вручение будет проводиться в ходе юбилейных мероприятий, намеченных на начало апреля 2017 года.
По материалам Павла Трофимука.