Космический пельмень: новые снимки спутника Сатурна умилили соцсети
Спутник Сатурна Пан — странный. Маленькую луну в Сети сравнивают с пельменем, равиоли и НЛО. Причиной тому скалистый хребет, опоясывающий небесное тело.
Спутник Сатурна Пан — странный. Маленькую луну в Сети сравнивают с пельменем, равиоли и НЛО. Причиной тому скалистый хребет, опоясывающий небесное тело.
Новые снимки спутника, взбудоражившие общественность, сделаны межпланетным аппаратом «Кассини». Глядя на них, может показаться, что маленький Пан пытается копировать форму большого Сатурна (что умиляет, когда об этом думаешь, отмечает Mashable).
Скалистый хребет, известный как аккреционные экваториальные вздутия, назван в честь Фавна. Это частицы кольца Сатурна, которые упали на поверхность спутника и собрались у экватора. Другая луна Сатурна, Атлас, также имеет аналогичный гребень.
Пан имеет размеры 35×35x23 км. Он является спутником-«пастухом»: воздействуя своей гравитацией, Пан очищает окрестности своей орбиты от частиц кольца.
«Кассини» приближается к концу своей более чем 10-летней миссии, в ходе которой он изучал Сатурн и многие из его 53 спутников. Аппарат прибыл на орбиту окольцованной планеты в 2004 году, а в сентябре 2017 года он врежется в атмосферу Сатурна, где и сгорит.