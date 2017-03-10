Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Выявлены крупные хищения из-за экс-чиновников министерства РФ
Александр Овечкин впервые станет отцом
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
13:51 (мск), источник: Моя Планета

Космический пельмень: новые снимки спутника Сатурна умилили соцсети

Спутник Сатурна Пан — странный. Маленькую луну в Сети сравнивают с пельменем, равиоли и НЛО. Причиной тому скалистый хребет, опоясывающий небесное тело.

Источник: NASA

Новые снимки спутника, взбудоражившие общественность, сделаны межпланетным аппаратом «Кассини». Глядя на них, может показаться, что маленький Пан пытается копировать форму большого Сатурна (что умиляет, когда об этом думаешь, отмечает Mashable).

Скалистый хребет, известный как аккреционные экваториальные вздутия, назван в честь Фавна. Это частицы кольца Сатурна, которые упали на поверхность спутника и собрались у экватора. Другая луна Сатурна, Атлас, также имеет аналогичный гребень.

Пан имеет размеры 35×35x23 км. Он является спутником-«пастухом»: воздействуя своей гравитацией, Пан очищает окрестности своей орбиты от частиц кольца.

Источник: NASA

«Кассини» приближается к концу своей более чем 10-летней миссии, в ходе которой он изучал Сатурн и многие из его 53 спутников. Аппарат прибыл на орбиту окольцованной планеты в 2004 году, а в сентябре 2017 года он врежется в атмосферу Сатурна, где и сгорит.

Источник: NASA
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
В МИД рассказали о задержании в Ливии судна с россиянами
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Виновники ДТП доплатят из своих
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей Стартовало голосование, в котором дети до 16 лет выберут любимых актеров, актрис, звезд телевидения и шоу-бизнеса
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь