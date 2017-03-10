Космический пельмень: новые снимки спутника Сатурна умилили соцсети

Новые снимки спутника, взбудоражившие общественность, сделаны межпланетным аппаратом «Кассини». Глядя на них, может показаться, что маленький Пан пытается копировать форму большого Сатурна (что умиляет, когда об этом думаешь, отмечает Mashable).

Скалистый хребет, известный как аккреционные экваториальные вздутия, назван в честь Фавна. Это частицы кольца Сатурна, которые упали на поверхность спутника и собрались у экватора. Другая луна Сатурна, Атлас, также имеет аналогичный гребень.

Пан имеет размеры 35×35x23 км. Он является спутником-«пастухом»: воздействуя своей гравитацией, Пан очищает окрестности своей орбиты от частиц кольца.