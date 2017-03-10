В «Екатеринбурггазе» наградили героя
Спасшего ребенка при пожаре.
Спасшего ребенка при пожаре.
10 марта 2017 года в АО «Екатеринбурггаз» состоялась торжественная церемония награждения
Возгорание
По распоряжению гендиректора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова Андрей Ярков поощрен денежной премией. Также ему вручена благодарность за мужество, проявленное при спасении ребенка, профессионализм при исполнении служебного долга и оперативность при решении неординарных задач.
«Большое вам спасибо за неравнодушие, самоотверженность и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов. Пусть удача и вдохновение сопутствуют всем вашим начинаниям. Уверенно двигайтесь вперед и привносите лучшее в дело развития и процветания компании», — отметил В. Боровиков в благодарственном письме.
Работа спасателей ЦАДС «Екатеринбурггаза» нередко связана с риском. Свои навыки специалисты отрабатывают на учениях. Кроме того, ежегодно проходят экзамены — слесари,