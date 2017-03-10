В Омск пытались ввезти подозрительное мясо птицы из Америки
Региональное Управление Россельхознадзора обнародовало очередной случай попытки ввоза через границу Омского региона опасного мяса.
Региональное Управление Россельхознадзора обнародовало очередной случай попытки ввоза через границу Омского региона опасного мяса.
8 марта сотрудники Управления Россельхознадзора вместе с работниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области на границе с Казахстаном в ППУ «Черлакский» обнаружили, что в регион пытались провезти 15 килограмм мяса птица из Соединенных Штатов Америки.
Мясо перевозилось без
Перевозчика опасного мяса оштрафовали.
Как отмечают в