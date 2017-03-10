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13:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омск пытались ввезти подозрительное мясо птицы из Америки

Региональное Управление Россельхознадзора обнародовало очередной случай попытки ввоза через границу Омского региона опасного мяса.

8 марта сотрудники Управления Россельхознадзора вместе с работниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области на границе с Казахстаном в ППУ «Черлакский» обнаружили, что в регион пытались провезти 15 килограмм мяса птица из Соединенных Штатов Америки.

Мясо перевозилось без каких-либо сопроводительных документов, из-за чего местный Россельхознадзор запретил ввозить в Омск подозрительные продукты. В итоге мясо изъяли и поместили на ответственное хранение до уничтожение. Поводом для этого стали Указы президента РФ о специальных отдельных экономических мерах в целях обеспечения безопасности.
Перевозчика опасного мяса оштрафовали.

Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, всего с января 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили 39 фактов нарушения законодательства Таможенного союза и Российской Федерации. За первые месяца наступившего, 2017 года, было выявлено 6 случаев ввоза мяса птицы производства США, причем мясо пытались провезти в Россию в багаже пассажиров. Во всех случаях, продукты были уничтожены.

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