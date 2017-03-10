В Омск пытались ввезти подозрительное мясо птицы из Америки

8 марта сотрудники Управления Россельхознадзора вместе с работниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области на границе с Казахстаном в ППУ «Черлакский» обнаружили, что в регион пытались провезти 15 килограмм мяса птица из Соединенных Штатов Америки.

Мясо перевозилось без каких-либо сопроводительных документов, из-за чего местный Россельхознадзор запретил ввозить в Омск подозрительные продукты. В итоге мясо изъяли и поместили на ответственное хранение до уничтожение. Поводом для этого стали Указы президента РФ о специальных отдельных экономических мерах в целях обеспечения безопасности.

Перевозчика опасного мяса оштрафовали.