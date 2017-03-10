В Ялтинском горно-лесном заповеднике проведут субботник
11 марта 2017 года в 10.00 все желающие поучаствовать в субботнике собираются возле Серебряной беседки.
11 марта 2017 года в 10.00 все желающие поучаствовать в субботнике собираются возле Серебряной беседки.
Завтра, 11 марта, состоится субботник в Ялтинском
«11 марта 2017 года в 10.00 в Ялте, в рамках Года экологии, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов РК совместно с сотрудниками ГБУ “Ялтинский
Отметим, что каждый неравнодушный может принять участие в мероприятии. Желающим необходимо подойти 11 марта в 10.00 к Серебряной беседке.