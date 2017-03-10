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09:46 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялтинском горно-лесном заповеднике проведут субботник

11 марта 2017 года в 10.00 все желающие поучаствовать в субботнике собираются возле Серебряной беседки.

Завтра, 11 марта, состоится субботник в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Мероприятие пройдет на территории вдоль автомобильной дороги, которая ведет из Ялты на плато Ай-Петри, передает пресс-служба минприроды РК.

«11 марта 2017 года в 10.00 в Ялте, в рамках Года экологии, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов РК совместно с сотрудниками ГБУ “Ялтинский горно-лесной природный заповедник” будет проведен субботник в Ялтинском горно-лесном природном заповедник», — заявлено в сообщении.

Отметим, что каждый неравнодушный может принять участие в мероприятии. Желающим необходимо подойти 11 марта в 10.00 к Серебряной беседке.

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