На пересечении Московское/Кирова начали готовить площадку для самолета Ил-2

Готовность тоннеля на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре составляет 75%, а «Ракитовскую» развязку сделали уже на 85%, сообщает 63.ru.

— На Московском шоссе/Кирова наши сотрудники завершили самые сложные работы и даже приступили к обустройству южной рампы. Хотя по плану эти мероприятия должны быть проведены позже, — рассказали представители подрядчика.

Сейчас рабочие приступили к подготовке площадки для установки самолета Ил-2 на кольце, где он стоял до начала реконструкции Московского шоссе. Предполагается, что в скором времени проект будет согласован с профильными организациями, и самолет вновь вернется на свое место.

Между тем, работы на пересечении Московского и Ракитовского шоссе наоборот застопорились. Как объяснили в подрядной организации, это связано с необходимостью переноса водопроводных сетей. Однако пока коммунальные службы не выполнят соответствующие работы, строители не смогут приступить к заливке правой подпорной сети. Левая на данный момент готова.

Напомним, реконструкция Московского шоссе ведется с апреля 2014 года и проводятся в рамках подготовки Самары к ЧМ-2018. Завершить работы на магистрали планируют до конца 2017 года.