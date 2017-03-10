Прокуратура признала законной транспортную реформу в Екатеринбурге
Нарушений при отборе разработчика проекта новой маршрутной сети не выявлено.
Нарушений при отборе разработчика проекта новой маршрутной сети не выявлено.
В Екатеринбурге прокуратура не нашла нарушений при отборе
По данным прокуратуры, изначально рассматривались заявки двух компаний: ООО «Транспортная интеграция» из
Также прокуратура не нашла нарушений и в самой транспортной реформе, которую планировалось внедрить в городе уже 1 июля 2017 года.
Отметим, глава фонда Лариса Бузунова ранее сообщала об интересе прокуратуры к транспортной реформе. Поводом для этого интереса стали обращения некоторых общественников и политиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую схему общественного транспорта планировалось внедрить в Екатеринбурге с 1 июля. Но затем власти города перенесли старт реформы на 2019 год. Поводом для этого стало недовольство части горожан и то, что реформа не была тщательно проработана.