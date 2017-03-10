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10:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура признала законной транспортную реформу в Екатеринбурге

Нарушений при отборе разработчика проекта новой маршрутной сети не выявлено.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге прокуратура не нашла нарушений при отборе организации-разработчика новой схемы маршрутов общественного транспорта. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства одному из общественников, потребовавшему проверить законность транспортной реформы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным прокуратуры, изначально рассматривались заявки двух компаний: ООО «Транспортная интеграция» из Санкт-Петербурга и фонда «Город.Pro» из Екатеринбурга. Уральский фонд предложил меньшую цену (8 млн 100 тыс. рублей) и поэтому был объявлен победителем конкурса.

Также прокуратура не нашла нарушений и в самой транспортной реформе, которую планировалось внедрить в городе уже 1 июля 2017 года.

Отметим, глава фонда Лариса Бузунова ранее сообщала об интересе прокуратуры к транспортной реформе. Поводом для этого интереса стали обращения некоторых общественников и политиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую схему общественного транспорта планировалось внедрить в Екатеринбурге с 1 июля. Но затем власти города перенесли старт реформы на 2019 год. Поводом для этого стало недовольство части горожан и то, что реформа не была тщательно проработана.

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