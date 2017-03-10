В Пермском крае пациенты оценят больницы и поликлиники

Жители Пермского края в этом году смогут оценить качество медицинских услуг в местных больницах и поликлиниках. Итоги независимой экспертизы обнародуют в ноябре.

Общественный совет при краевом Минздраве определил критерии, по которым пациенты дадут оценку всем медицинским учреждениям региона. Это открытость информации об учреждении, время ожидания и доступность, качество и комфортность получения медицинских услуг. Также жители смогут оценить доброжелательность, вежливость и компетентность врачей и медицинского персонала.

Общественный совет при краевом Минздраве проконтролирует проведение народной экспертизы. По её итогам подготовят не только рейтинги больниц, но и рекомендации по улучшению работы медицинских учреждений.

По словам председателя общественного совета Дмитрия Жебелева, уже сейчас каждый пациент может высказать своё мнение о медицинских учреждениях, заполнив анкету на сайте Минздрава РФ.