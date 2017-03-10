Из-за оползня перекрыт участок трассы Симферополь-Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы
«В связи с проведением срочных ремонтных работ перекрыта часть трассы по направлению из Севастополя в сторону Симферополя (спуск от Мекензиевых гор к селу Фруктовое). Просим водителей заранее планировать поездки, быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных указателей и знаков», — говорится в сообщении правительства.
Для автомобилистов разработаны маршруты объезда. В частности, объехать опасный участок можно через поселок Любимовка или же через село Поворотное.