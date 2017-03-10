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09:30 (мск), источник: РИА Крым

Из-за оползня перекрыт участок трассы Симферополь-Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Как сообщили в пресс-службе правительства города, на 54−55 км трассы сошел оползень.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением срочных ремонтных работ перекрыта часть трассы по направлению из Севастополя в сторону Симферополя (спуск от Мекензиевых гор к селу Фруктовое). Просим водителей заранее планировать поездки, быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных указателей и знаков», — говорится в сообщении правительства.

Для автомобилистов разработаны маршруты объезда. В частности, объехать опасный участок можно через поселок Любимовка или же через село Поворотное.

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