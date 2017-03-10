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09:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ясная и теплая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер южный, 4 м/с.

11 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем +4 градуса. Ветер южный, 3 м/с.

12 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -1 градус ночью и +4 градуса днем. Ветер восточный, 2 м/с.

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