Ясная и теплая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер южный, 4 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 10 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер южный, 4 м/с.
11 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем +4 градуса. Ветер южный, 3 м/с.
12 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -1 градус ночью и +4 градуса днем. Ветер восточный, 2 м/с.