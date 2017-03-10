6,5 тысяч кубометров талых вод откачано с улиц Сормова с начала весны

6,5 тысяч кубометров талых вод откачано с улиц Сормовского района с начала весны, сообщает городская администрация.

Всего в районе около 15 мест, которые ежегодно затапливаются водой во время паводка. Несмотря на то, что оттуда стараются заранее вывезти снег, коммунальщики откачивают до 30 тысяч кубометров воды каждый год. Это наиболее проблемный район во время весеннего сезона.

На сегодняшний день спецмашины откачали с подтопляемых территорий уже 6,5 тысяч кубометров талых вод. После сбора их везут к ближайшему колодцу ливневой канализации и сливают туда.