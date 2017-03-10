В Украине в пятницу местами дожди с мокрым снегом
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в западных областях, днем и в Одесской, Николаевской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
«Ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8−13° тепла, в большинстве западных областей 4−9°; на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°.
В Киеве ветер
Ранее сообщалось об ухудшении дорожного покрытия с потеплением.