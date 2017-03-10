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09:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине в пятницу местами дожди с мокрым снегом

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер юго-восточный, в западной части с переходом на западный, 5−10 м/с.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в западных областях, днем и в Одесской, Николаевской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

«Ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер юго-восточный, в западной части с переходом на западный, 5−10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении в Facebook.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8−13° тепла, в большинстве западных областей 4−9°; на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°.

В Киеве ветер юго-восточный, 5−8 м/с. Температура ночью 1−3° тепла, днем 8−10°.

Ранее сообщалось об ухудшении дорожного покрытия с потеплением.

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