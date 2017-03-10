Проверки, инициированные в учебных учреждениях, продолжатся

По инициативе премьера Павла Филипа за ситуацией в дошкольных учреждениях будут также следить Национальное агентство продовольственной безопасности и Служба государственного надзора за общественным здоровьем. В связи с этим Минздраву предстоит разработать методологию, четко разграничивающую обязанности этих структур.

Министерство здравоохранения предложило внести поправки в административный кодекс, предусматривающие наказание ответственных за питание в школах и детсадах.

«На прошлом заседании я попросил Министерство здравоохранения, как ответственное ведомство, устранить все недостатки между Агентством продовольственной безопасности и учреждениями ответственными за общественное здоровье», — заявил премьер-министр Павел Филип.

С понедельника начнутся проверки во всех учебных учреждениях страны. Главное внимание уделят соблюдению санитарных норм.

«Уже завтра мы опубликуем на сайте Министерства здравоохранения предложения о внесении поправок в административный кодекс, которые призваны повысить ответственность всех участников цепочки», — отметила замминистра здравоохранения Алена Сербуленко.



Напомним, первого марта премьер Павел Филип по просьбе одного родителя посетил без предупреждения 59-ый столичный детсад. Там он обнаружил яйца с истекшим сроком годности, и удостоверился, что еду готовят в антисанитарных условиях.