Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
10 спорных вопросов о кофе
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
В России введут новые нормы труда для женщин
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
09:29 (мск), источник: Publika.md

Проверки, инициированные в учебных учреждениях, продолжатся

Проверки учебных заведений, инициированные из-за проблемы поставок некачественных продуктов, продолжатся.

Источник: Publika.md

Министерство здравоохранения предложило внести поправки в административный кодекс, предусматривающие наказание ответственных за питание в школах и детсадах.

По инициативе премьера Павла Филипа за ситуацией в дошкольных учреждениях будут также следить Национальное агентство продовольственной безопасности и Служба государственного надзора за общественным здоровьем. В связи с этим Минздраву предстоит разработать методологию, четко разграничивающую обязанности этих структур.

Читайте также
Павел Филип прокомментировал ситуацию в детских садах в столице

«На прошлом заседании я попросил Министерство здравоохранения, как ответственное ведомство, устранить все недостатки между Агентством продовольственной безопасности и учреждениями ответственными за общественное здоровье», — заявил премьер-министр Павел Филип.

С понедельника начнутся проверки во всех учебных учреждениях страны. Главное внимание уделят соблюдению санитарных норм.

«Уже завтра мы опубликуем на сайте Министерства здравоохранения предложения о внесении поправок в административный кодекс, которые призваны повысить ответственность всех участников цепочки», — отметила замминистра здравоохранения Алена Сербуленко.

Напомним, первого марта премьер Павел Филип по просьбе одного родителя посетил без предупреждения 59-ый столичный детсад. Там он обнаружил яйца с истекшим сроком годности, и удостоверился, что еду готовят в антисанитарных условиях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь