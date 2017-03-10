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09:46 (мск), источник: Вести Приморье

Сезон охоты начинается в Приморье

В южных районах края охота на дичь будет разрешена с 25 марта по 3 апреля. В центральных — с 1 апреля по 10 апреля, северных — с 15 апреля по 24 апреля включительно.

Весенняя охота в Приморье проводится с охотничьими билетами и подсадными утками.

По информации департамента охотничьего надзора Приморья, охота на водоплавающую дичь на территории края начинается 25 марта.

«В южных районах края охота на дичь будет разрешена с 25 марта по 3 апреля. В центральных — с 1 апреля по 10 апреля, северных — с 15 апреля по 24 апреля включительно», — сообщили в ведомстве.

Специалисты департамента напоминают, что приморцы должны строго соблюдать правила охоты, которые контролируют 11 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией.

«Разрешено добывать гусей, селезней уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится с профилями гусей, чучелами уток и подсадными утками», — подчеркнули они.

Правила поведения на охоте. ПАМЯТКА.

Охотник обязан иметь при себе:

— охотничий билет;.

— разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;.

— разрешение на добычу охотничьих ресурсов, и путевку в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях;.

— осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.

Во время охоты запрещается:

— осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья;.

— стрелять по неясно видимой цели;.

— стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач;.

— стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);.

— стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

— нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным оружием;.

— применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными;.

— применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;.

— применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;.

В период весенней охоты запрещается охота:

— на вальдшнепа на утренней тяге;.

— с подхода;.

— на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;.

— запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края.

При проведении охоты необходимо строго соблюдать правила охоты, правила техники безопасности при обращении с оружием, правила пожарной безопасности.

При осуществлении охоты категорически запрещается выжигать растительность.

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