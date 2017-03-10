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09:45 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский силач побил очередной рекорд

Боевую машину Иван Савкин сдвинул не с первого раза.

Сегодня, 10 марта, приморский силач Иван Савкин отбуксировал на несколько метров БТР-80, массой 13 тонн, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что масса техники на 1,5 тонны больше действующего рекорда, установленного волжским силачом Денисом Нагибиным 20 октября 2012 года.

Однако Иван сдвинул боевую машину далеко не с первого раза. Виной всему стали неровная дорога и отсутствие опоры — специальной лестницы.

По словам рекордсмена, свою победу он посвятил своей теще, которая отмечает свой день рождения.

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