Из-за запаха газа в Омске объявлено штормовое предупреждение

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы объявило в Омске штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Метеорологи поясняют, что именно эти условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Гидрометеослужба информирует: штормовое предупреждение объявили ещё вчера, 9 марта, в 21:00. Предприятиям было предписано перейти на работу в особом режиме. Сначала срок действия предупреждения ограничили 10:00 следующего дня, 10 марта. Но позже его решено было продлить. Пока штормовое предупреждение действует до 18:00.

Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС:

— Данные со стационарных постов наблюдения за атмосферой воздуха пока ещё не получены. Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора ведут отбор проб воздуха. Им также предстоит выяснить, кто стал источником неприятного запаха.

Метеослужба сообщает, что неприятный запах появился ночью на Левобережье, а потом стал распространяться по городу.

МЧС в поисках источника загрязнения взяло пробы воздуха в Ленинском, Октябрьском и Центральном округах. Омичи в разговорах и в соцсетях заявляют, что сильный запах чувствовался прежде всего в Кировском и Советском округах, и по направлению ветра похоже, что источник находится в промзоне Советского округа.