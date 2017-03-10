В Краснодаре и Новороссийске пройдут съемки нового фильма

Для российского актера эта работа станет дебютом в качестве режиссера.

Участниками съемок могут стать и кубанцы. В Новороссийске кастинг пройдет в эти выходные, а в столице края 17 и 18-го марта.

Приглашают всех, кому от 16 до 55 лет. На Кубани съемки начнутся в июне.