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13:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре и Новороссийске пройдут съемки нового фильма

Новый фильм «Тренер» о футболе Данила Козловский будет снимать в Краснодаре и Новороссийске.

Источник: ГТРК «Кубань»

Для российского актера эта работа станет дебютом в качестве режиссера.

Участниками съемок могут стать и кубанцы. В Новороссийске кастинг пройдет в эти выходные, а в столице края 17 и 18-го марта.

Приглашают всех, кому от 16 до 55 лет. На Кубани съемки начнутся в июне.

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