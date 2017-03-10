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10:56 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские школы присоединяются к движению по сбору макулатуры

К органам власти городов и районов Волгоградской области, собирающим отходы бумаги для переработки, присоединяются подведомственные организации и школы.

По итогам прошлого года было собрано и направлено на переработку 55,5 тонны отходов бумаги. Одним из первых муниципалитетов Волгоградской области, власти которого поддержали полезный опыт, стал Светлоярский район.

В прошлом году местной администрацией и подведомственными ей организациями, учреждениями и предприятиями было собрано более 1600 кг отходов бумаги. В этом году к акции присоединились ученики Привольненской средней школы имени М. С. Шумилова.

Для раздельного сбора мусора в школе были установлены специальные контейнеры. Общими усилиями за январь-февраль 2017 года дети собрали 2,6 тонны макулатуры.

Отходы были переданы в специализированную организацию, которая занимается вторичной переработкой бумаги. Полученные от сдачи макулатуры средства были направлены на проведение вечера встречи выпускников Привольненской средней школы.

— Использование вторсырья в производстве позволит не только загрузить работой небольшие перерабатывающие производства, сэкономить природные ресурсы, но и разгрузить полигоны твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области, — прокомментировали в облкомприроды.

Подобный опыт распространяется и по территории Урюпинска. Здесь для этих целей установлено около 100 контейнеров, в которых ежемесячно собирается и направляется на дальнейшую переработку 4 тонны пластика, 5 тонн макулатуры и 6 тонн стеклобоя.

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