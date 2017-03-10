Волгоградские школы присоединяются к движению по сбору макулатуры
К органам власти городов и районов Волгоградской области, собирающим отходы бумаги для переработки, присоединяются подведомственные организации и школы.
К органам власти городов и районов Волгоградской области, собирающим отходы бумаги для переработки, присоединяются подведомственные организации и школы.
По итогам прошлого года было собрано и направлено на переработку 55,5 тонны отходов бумаги. Одним из первых муниципалитетов Волгоградской области, власти которого поддержали полезный опыт, стал Светлоярский район.
В прошлом году местной администрацией и подведомственными ей организациями, учреждениями и предприятиями было собрано более 1600 кг отходов бумаги. В этом году к акции присоединились ученики Привольненской средней школы имени М. С. Шумилова.
Для раздельного сбора мусора в школе были установлены специальные контейнеры. Общими усилиями за
Отходы были переданы в специализированную организацию, которая занимается вторичной переработкой бумаги. Полученные от сдачи макулатуры средства были направлены на проведение вечера встречи выпускников Привольненской средней школы.
— Использование вторсырья в производстве позволит не только загрузить работой небольшие перерабатывающие производства, сэкономить природные ресурсы, но и разгрузить полигоны твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области, — прокомментировали в облкомприроды.
Подобный опыт распространяется и по территории Урюпинска. Здесь для этих целей установлено около 100 контейнеров, в которых ежемесячно собирается и направляется на дальнейшую переработку 4 тонны пластика, 5 тонн макулатуры и 6 тонн стеклобоя.