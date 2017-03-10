Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
10 спорных вопросов о кофе
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
В России введут новые нормы труда для женщин
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:18 (мск), источник: НИА Самара

Юная жительница Самары победила в конкурсе писем Илье Муромцу

На родине былинного богатыря подведены итоги конкурса на лучшее письмо.

Конкурс на лучшее детское письмо былинному богатырю проводился Почтой России совместно с Театром-Музеем Ильи Муромца на его родине в городе Муроме. В нем приняли участие ребята из разных городов России: Москвы, Липецка, Самары, Петрозаводска, Красноярска, Краснознаменска, Челябинска, Владимирской области и других регионов. Все участники конкурса обязательно получат ответные письма от Театра-Музея Ильи Муромца.

За это короткое время на конкурс поступило более ста писем. В них дети писали былинному герою Илье Муромцу, что до сих пор гордятся прославленными подвигами уроженца города Мурома. Кроме писем в прозе, ребята посвятили богатырю еще несколько стихотворений.

Не обошли своим вниманием одного из самых известных русских богатырей и взрослые.

В посланиях они рассказывали ему о своих переживаниях, восхищались его силой и мужеством в победе над своим физическим недугом и умением преодолевать все жизненные трудности.

По итогам конкурса тройку лидеров вошли: Ульяна Красникова из города Липецка (1-ое место), Мила Самсонова из города Самары (2-ое место) и Глеб Ледняшев из города Петрозаводска (3-е место). Они написали самые трогательные и патриотичные письма.

В качестве награды за участие в конкурсе и за проявление своей активной гражданской позиции маленькие победители получат пригласительные билеты на интерактивное театрализованное представление «Сказ об Илье Муромце» и памятные подарки.

В свою очередь, генеральный директор Театра-Музея Ильи Муромца Юлия Елепова рассказала: «Сотрудники Театра-Музея Ильи Муромца очень благодарны всем детям и взрослым, откликнувшихся на эту акцию. Мы радовались каждому пришедшему письму. Все послания были очень трогательные, наполненные искренними эмоциями. В каждое письмо вложено столько доброты, душевной теплоты и сопереживания к Илье Муромцу», пишет самарское отделение Почты России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На пересечении Московское/Кирова в Самаре готовят площадку для самолета Ил-2
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» в апреле откроет рейсы в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь