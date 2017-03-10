Юная жительница Самары победила в конкурсе писем Илье Муромцу
На родине былинного богатыря подведены итоги конкурса на лучшее письмо.
На родине былинного богатыря подведены итоги конкурса на лучшее письмо.
Конкурс на лучшее детское письмо былинному богатырю проводился Почтой России совместно с
За это короткое время на конкурс поступило более ста писем. В них дети писали былинному герою Илье Муромцу, что до сих пор гордятся прославленными подвигами уроженца города Мурома. Кроме писем в прозе, ребята посвятили богатырю еще несколько стихотворений.
Не обошли своим вниманием одного из самых известных русских богатырей и взрослые.
В посланиях они рассказывали ему о своих переживаниях, восхищались его силой и мужеством в победе над своим физическим недугом и умением преодолевать все жизненные трудности.
По итогам конкурса тройку лидеров вошли: Ульяна Красникова из города Липецка (1-ое место), Мила Самсонова из города Самары (2-ое место) и Глеб Ледняшев из города Петрозаводска (3-е место). Они написали самые трогательные и патриотичные письма.
В качестве награды за участие в конкурсе и за проявление своей активной гражданской позиции маленькие победители получат пригласительные билеты на интерактивное театрализованное представление «Сказ об Илье Муромце» и памятные подарки.
В свою очередь, генеральный директор