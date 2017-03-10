Зима вернулась в Алматы

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Первая половина марта была теплой, но, к сожалению, этот период закончился. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов алматинского филиала РГП «Казгидромет» Светлана Аманкулова.

«На территорию Алматы и области ближайшие выходные будут морозными и снежными. Ночью 11 марта столбик термометра опустится до —5°.. —9°C, а по области до —12°…-18°C мороза. Днем в субботу потеплеет до 0°… —5°C. Однако ночь с субботы на воскресенье выдастся морозной — до —18°C по области. В воскресенье днем температура поднимется до —5°C», — сообщила Аманкулова.

Так же в эти дни обещают снегопад, туман и гололед.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и на следующей неделе. Погода 13 и 14 марта будет, в основном, холодной, в понедельник день будет без осадков, а во вторник синоптики ожидают дождь и даже снег. Температура в дневные часы не превысит +0… +5 °C, ночью местами до —15°C.

«В среду, 15 марта, произойдет перелом погоды, и до конца следующей недели небо будет проясняться, температура воздуха повысится до +5°C, а местами до +15°C», — пояснила Аманкулова.

С 15 по 19 марта погода будет безоблачная, с температурой около нормы — в дневные часы около +3… 8 °C.