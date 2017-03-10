Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
10 спорных вопросов о кофе
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
09:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Зима вернулась в Алматы

Весна не спешит радовать алматинцев теплой и солнечной погодой. В выходные синоптики обещают мороз и снег.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Первая половина марта была теплой, но, к сожалению, этот период закончился. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов алматинского филиала РГП «Казгидромет» Светлана Аманкулова.

«На территорию Алматы и области ближайшие выходные будут морозными и снежными. Ночью 11 марта столбик термометра опустится до —5°.. —9°C, а по области до —12°…-18°C мороза. Днем в субботу потеплеет до 0°… —5°C. Однако ночь с субботы на воскресенье выдастся морозной — до —18°C по области. В воскресенье днем температура поднимется до —5°C», — сообщила Аманкулова.

Так же в эти дни обещают снегопад, туман и гололед.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и на следующей неделе. Погода 13 и 14 марта будет, в основном, холодной, в понедельник день будет без осадков, а во вторник синоптики ожидают дождь и даже снег. Температура в дневные часы не превысит +0… +5 °C, ночью местами до —15°C.

«В среду, 15 марта, произойдет перелом погоды, и до конца следующей недели небо будет проясняться, температура воздуха повысится до +5°C, а местами до +15°C», — пояснила Аманкулова.

С 15 по 19 марта погода будет безоблачная, с температурой около нормы — в дневные часы около +3… 8 °C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+13°
ясно
757 мм рт. ст.
нормальное
44 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Дуйсенова не согласна с утверждением феминисток РК о разнице в зарплатах
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Два человека погибли в ходе протестных акций в Сеуле
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
«Победа» в апреле откроет рейсы в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь