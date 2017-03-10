Сезон клещей официально стартовал в Красноярске: прогнозы экспертов

Роспотребнадзор по Красноярскому краю официально подтвердил начало клещевого сезона — в столице края зафиксировали первый случай присасывания клеща. С наступлением теплых дней и появлением проталин на открытых территориях опасность встречи с клещами возрастает.

Напомним, в начале этой недели в ряде СМИ и соцсетях Красноярска появились сообщения о том, что на ул. Весны во время прогулки собаку укусил клещ. В пресс-службе управления Роспотребнадзора тогда не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию. Но сегодня в ведомстве рассказали подробности инцидента, пояснив, что 7 марта Центр гигиены и эпидемиологии зарегистрировал обращение жителя Советского района Красноярска о снятии с собаки после прогулки ползающего клеща.

Согласно прогнозу, в 2017 году ожидается рост численности клещей Ixodes persulcatus (таежный клещ) в ряде центральных территорий и восточной территории края — в лиственно-лесной (Красноярск, Снежница) и Восточно-Саянской горнотаежной (Иланский район, Карапсель) зонах.

Снижение уровня численности клещей прогнозируется в западных районах — лесостепной западной (Ачинск, Заталовка) и низкогорно-лесной (Шарыпово, Линево) зонах; в северных — Ангаро-Енисейской среднетаежной (Лесосибирск, Широкий Лог,) зоне; в части центральных районов — в зоне южной тайги (Красноярск, Западные Столбы) и на юге Красноярского края — в зоне Степной Минусинской котловины (Минусинск, Тигрицкое).

В ведомстве напомнили о вакцинации и о том, что при посещении окрестностей города и дачных участков жители края должны помнить о мерах личной профилактики.