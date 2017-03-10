Сезон клещей официально стартовал в Красноярске: прогнозы экспертов
В 2017 году ожидается рост численности таежных клещей в центральных территориях края.
В 2017 году ожидается рост численности таежных клещей в центральных территориях края.
Роспотребнадзор по Красноярскому краю официально подтвердил начало клещевого сезона — в столице края зафиксировали первый случай присасывания клеща. С наступлением теплых дней и появлением проталин на открытых территориях опасность встречи с клещами возрастает.
Напомним, в начале этой недели в ряде СМИ и соцсетях Красноярска появились сообщения о том, что на ул. Весны во время прогулки собаку укусил клещ. В
Согласно прогнозу, в 2017 году ожидается рост численности клещей Ixodes persulcatus (таежный клещ) в ряде центральных территорий и восточной территории края — в
Снижение уровня численности клещей прогнозируется в западных районах — лесостепной западной (Ачинск, Заталовка) и
В ведомстве напомнили о вакцинации и о том, что при посещении окрестностей города и дачных участков жители края должны помнить о мерах личной профилактики.