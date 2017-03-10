Жители Хабаровска ломают машины и спотыкаются о выступающие колодцы
Фотокорреспондент за один только обход нашел 14 канализационных люков, которые могут затруднять движение автолюбителям.
Фотокорреспондент за один только обход нашел 14 канализационных люков, которые могут затруднять движение автолюбителям.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Выпирающие канализационные люки вызывают недовольство у жителей Хабаровска. По заверению дальневосточных автолюбителей, выпирающие колодцы затрудняют движение по дорогам. При этом торчащие люки — это только «верхушка айсберга», поскольку существует похожая проблема, но уже с ямами, в которых расположились некоторые колодцы и ливневки.
В одной только центральной части города корреспондентом информационного агентства было замечено около 14 проблемных канализационных люков и ливневок, которые либо заметно выступают над дорогой, либо наоборот, уходят вглубь, образовывая своеобразны ямы. И речь идет о тех колодцах, которые располагаются на центральных улицах города — Запарина, Калинина, Пушкина и Волочаевская. При этом неизвестно в каком состоянии находятся канализационные люки на улицах, расположенных вдали от центра города.