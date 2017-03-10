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10:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Хабаровска ломают машины и спотыкаются о выступающие колодцы

Фотокорреспондент за один только обход нашел 14 канализационных люков, которые могут затруднять движение автолюбителям.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Выпирающие канализационные люки вызывают недовольство у жителей Хабаровска. По заверению дальневосточных автолюбителей, выпирающие колодцы затрудняют движение по дорогам. При этом торчащие люки — это только «верхушка айсберга», поскольку существует похожая проблема, но уже с ямами, в которых расположились некоторые колодцы и ливневки.

В одной только центральной части города корреспондентом информационного агентства было замечено около 14 проблемных канализационных люков и ливневок, которые либо заметно выступают над дорогой, либо наоборот, уходят вглубь, образовывая своеобразны ямы. И речь идет о тех колодцах, которые располагаются на центральных улицах города — Запарина, Калинина, Пушкина и Волочаевская. При этом неизвестно в каком состоянии находятся канализационные люки на улицах, расположенных вдали от центра города.

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