Жители Хабаровска ломают машины и спотыкаются о выступающие колодцы

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Выпирающие канализационные люки вызывают недовольство у жителей Хабаровска. По заверению дальневосточных автолюбителей, выпирающие колодцы затрудняют движение по дорогам. При этом торчащие люки — это только «верхушка айсберга», поскольку существует похожая проблема, но уже с ямами, в которых расположились некоторые колодцы и ливневки.

В одной только центральной части города корреспондентом информационного агентства было замечено около 14 проблемных канализационных люков и ливневок, которые либо заметно выступают над дорогой, либо наоборот, уходят вглубь, образовывая своеобразны ямы. И речь идет о тех колодцах, которые располагаются на центральных улицах города — Запарина, Калинина, Пушкина и Волочаевская. При этом неизвестно в каком состоянии находятся канализационные люки на улицах, расположенных вдали от центра города.