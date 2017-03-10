Екатеринбургский «4 канал» возобновил вещание

Соседствовать с студиями будут бутики Valentino, Tru Trussardi, Lanvin и пр. Накануне, 9 марта в эфир вышли «Новости», а сегодня утром — «Утренний экспресс», передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, как сообщалось ранее, 6 марта телеканал прекратил вещание из-за переезда в ТЦ «Limerance» на Воеводина, 8. На время «паузы» эфир «четверки» занимал телеканал «Пятница!».

Отметим, что горожане, накануне, смотревшие выпуск вечерних новостей на телеканале, в большинстве положительно оценили новую студию «четверки». Екатеринбуржцы назвали ее «более красивой», добавив, что «может быть, потому что новая».