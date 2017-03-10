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10:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский «4 канал» возобновил вещание

Екатеринбургский «4 канал» возобновил вещание после переезда в новую студию. Теперь телеканал, принадлежащий областным властям через ГУПСО «Монетный щебеночный завод» располагается в шикарном ТЦ Limerance в самом центре города.

Соседствовать с студиями будут бутики Valentino, Tru Trussardi, Lanvin и пр. Накануне, 9 марта в эфир вышли «Новости», а сегодня утром — «Утренний экспресс», передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, как сообщалось ранее, 6 марта телеканал прекратил вещание из-за переезда в ТЦ «Limerance» на Воеводина, 8. На время «паузы» эфир «четверки» занимал телеканал «Пятница!».

Отметим, что горожане, накануне, смотревшие выпуск вечерних новостей на телеканале, в большинстве положительно оценили новую студию «четверки». Екатеринбуржцы назвали ее «более красивой», добавив, что «может быть, потому что новая».

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