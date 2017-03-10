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11:50 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области из семей за год забрали 39 детей

В Совете Федерации обсудили совершенствование Семейного кодекса.

Источник: РИАЦ

Парламентские слушания на тему: «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка» состоялись в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Основной посыл законопроекта — конкретизировать работу органов опеки и попечительства при изъятии детей из семьи.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областной Думы, наш регион на слушаниях представляла председатель комитета облдумы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина, которая выступила с инициативой, внести в Семейный кодекс РФ коррективы, направленные на защиту прав и интересов детей.

В частности, Татьяна Бухтина предложила внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ в части немедленного отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью в выходные и праздничные дни, а также в ночное время суток. На сегодняшний день это возможно только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который зачастую невозможно получить в указанные дни.

«Если ребёнку угрожает опасность, мы обязаны его защитить в любое время дня и ночи. Мы предлагаем, чтобы немедленное отобрание ребенка производилось сотрудниками органов внутренних дел с обязательным уведомлением прокурора и последующим изданием соответствующего нормативного акта», — сказала депутат.

Обсуждение вопросов в области семейной политики и защиты прав детей легли в основу исполнения поручения Президента России по проведению анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. В Волгоградской области с этой целью сформирована региональная рабочая группа из числа представителей общественной палаты, органов исполнительной власти, аппарата уполномоченного по правам ребенка, руководителей региональных общественных организаций, работающих в социальной сфере.

Татьяна Бухтина подчеркнула, что «в регионе особое внимание уделяется поддержке материнства и детства — приоритетному направлению стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Сегодня семьи с детьми в Волгоградской области пользуются 18 видами мер социальной поддержки. В 2017 году “детский бюджет” региона составляет более 20 млрд. рублей, а это почти четверть всей областной казны».

Также парламентарий проинформировала, что региональная политика в сфере защиты детства направлена на всестороннее обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, а изъятие несовершеннолетних из семьи используется как исключительная мера. Так, например, в прошлом году было отобрано 39 детей, что значительно меньше по сравнению с 2015 годом (отобраны 80 детей).

Добавим, что за 2016 год в Волгоградской области количество семей, находящихся на социальном сопровождении и допускающих жестокое обращение и насилие в семье снизилось на 38%; семей, состоящих на учете в едином банке данных о семьях и несовершеннолетних — на 2,2%; на 70% увеличилось количество семей, снятых с учета, которые преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря комплексной работе сотрудников всех заинтересованных служб и ведомств.

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